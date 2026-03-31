Il Forum H2O chiede il ritiro del ricorso contro il Pano stralcio difesa alluvioni | È uno scandalo nazionale

Il Forum H2O ha richiesto pubblicamente il ritiro del ricorso presentato contro il Piano stralcio difesa alluvioni, definendolo uno scandalo nazionale. La questione riguarda le dichiarazioni del responsabile della protezione civile sulla regione Abruzzo e sul ricorso avanzato da Comune e Regione presso il Tar contro l’aggiornamento del Psda di Pescara. La discussione è aperta in seguito alle parole pronunciate dal rappresentante istituzionale.

Un atto già definito gravissimo e come tale confermato dalle parole del capo della protezione civile Ciciliano, sottolinea l’associazione. All’aggiornamento del Piano si oppongono la Regione e diversi Comuni, a cominciare da Pescara: "A Rigopiano la carta valanghe avrebbe potuto salvare vite, se lo ricordino. Si pensi alle vite umane, non al profitto" Ad affermarlo è la segreteria operativa del Forum abruzzese dei Movimenti per l'Acqua (Forum H2O) che chiede di ritirarlo quel ricorso su cui è tornata a intervenire, ribadendo la sua posizione di sconcerto, anche la presidente dell’associazione Radici in Comune Simona Barba che la sua battaglia l’aveva combattuta nei due anni da consigliere comunale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Eolico nel mare tra Vasto e Termoli, Forum H2o chiede verifiche rigorose sul progetto Rospo offshoreVerifiche rigorose sul progetto eolico "Rospo offshore", nel tratto di Adriatico tra Termoli, Vasto e le isole Tremiti: le chiede il forum H20. Resort nella riserva naturale di Punta Aderci, Forum H2O diffida il Comune di VastoChiede l'annullamento in autotutela della determina con cui l'amministrazione ha escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica il... Tutti gli aggiornamenti su Il Forum H2O chiede il ritiro del... Discussioni sull' argomento Mappe alluvioni contestate, Ciciliano bacchetta i sindaci abruzzesi. Forum H2O: Scandalo nazionale; Ossa umane nella riserva di punta Aderci: è una fossa di inizio Ottocento in cui furono sepolte le vittime dell'epidemia di peste. Il Forum H2O chiede il ritiro del ricorso contro il Pano stralcio difesa alluvioni: È uno scandalo nazionaleUn atto già definito gravissimo e come tale confermato dalle parole del capo della protezione civile Ciciliano, sottolinea l’associazione. All’aggiornamento del Piano si oppongono la Regione e diversi ... ilpescara.it