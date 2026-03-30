Calabria | 186 milioni per 196 opere contro alluvioni e frane

La regione Calabria ha approvato un piano di interventi del valore di circa 186 milioni di euro destinato a interventi contro alluvioni e frane. Il progetto prevede la realizzazione di 196 opere mirate a ridurre i rischi naturali e a mettere in sicurezza il territorio. I lavori saranno avviati nei prossimi mesi e coinvolgono diverse aree della regione.

La Calabria ha appena varato un piano d’intervento da quasi duecento milioni di euro per fronteggiare i rischi naturali. La Giunta regionale, guidata dal Governatore Roberto Occhiuto e supportata dai tecnici della Protezione Civile, ha illustrato questa mattina le misure adottate a seguito dei recenti cicloni Harry e Ulrike-Nils. Il bilancio degli interventi ammonta a 186 milioni di euro distribuiti su 196 opere diverse. Si tratta di un investimento mirato a prevenire disastri futuri, coprendo rischi di alluvione, frane ed erosione costiera. La strategia punta sulla prevenzione attiva piuttosto che sul semplice soccorso post-evento. L’eredità dei cicloni: tra piogge torrenziali e venti uragani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria: 186 milioni per 196 opere contro alluvioni e frane Articoli correlati Sicilia: 62 milioni di euro per blindare il territorio contro frane e alluvioni, tra rischi storici e clima che cambia.Sicilia, 62 Milioni di Euro per la Prevenzione del Rischio Idrogeologico: Una Sfida Aperta tra Finanziamenti e Fragilità Territoriale La Sicilia... Calabria: +1 miliardo per l’emergenza, Ugl chiede opere anti-franeCalabria, tra aiuti e necessità di interventi strutturali: l'Ugl Cosenza chiede di non fermarsi all'emergenza La recente ondata di maltempo che ha...