Dietro le liste si agita una città che vuole cambiare | Pazzano chiude il Comizione nel segno dell’ascolto e della partecipazione
A pochi giorni dal voto finale, la città si prepara a scegliere il nuovo sindaco dopo dodici anni di amministrazione. La commissione comunale si è conclusa con un’atmosfera improntata all’ascolto e alla partecipazione dei cittadini, in attesa delle urne che decideranno il futuro amministrativo locale. Le discussioni e le consultazioni si sono concentrate sull’importanza di coinvolgere la popolazione nel processo decisionale, mentre la campagna elettorale si avvicina alla sua fase conclusiva.
Manca ormai soltanto il conto alla rovescia finale all’apertura delle urne che consegneranno a Reggio Calabria il nome del nuovo sindaco, chiudendo una lunga stagione politica segnata dagli ultimi dodici anni di amministrazione cittadina. In questo clima sempre più intenso, Piazza Camagna ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Hired bodyguard is a tycoon Betrayed heiress survives! Identity reveal makes the city kneel!
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CI SIAMO! OGGI MARTEDÌ 19 MAGGIO ORE 16:30 Verranno pubblicate le interviste (ANTIPROPAGANDA) Fatte ai candidati a sindaco di Messina! Per conoscere chi sono veramente!!chi c’è dietro quei simboli e le liste.. perché spesso LA PERSONA può far facebook
Finalmente parole chiare. Concordo con Cassese. Sono di sinistra e iscritto al M5S: SULLA LEGGE ELETTORALE SI DEVE ACCETTARE IL CONFRONTO CON TUTTI IL PARLAMENTO INTERO, senza distinzioni di parte e con spirito costituente, mostri di ess x.com
Disattivare la sincronizzazione delle liste della spesa di Alexa con l'account Amazon? reddit