Dietro le liste si agita una città che vuole cambiare | Pazzano chiude il Comizione nel segno dell’ascolto e della partecipazione

Da reggiotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dal voto finale, la città si prepara a scegliere il nuovo sindaco dopo dodici anni di amministrazione. La commissione comunale si è conclusa con un’atmosfera improntata all’ascolto e alla partecipazione dei cittadini, in attesa delle urne che decideranno il futuro amministrativo locale. Le discussioni e le consultazioni si sono concentrate sull’importanza di coinvolgere la popolazione nel processo decisionale, mentre la campagna elettorale si avvicina alla sua fase conclusiva.

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Manca ormai soltanto il conto alla rovescia finale all’apertura delle urne che consegneranno a Reggio Calabria il nome del nuovo sindaco, chiudendo una lunga stagione politica segnata dagli ultimi dodici anni di amministrazione cittadina. In questo clima sempre più intenso, Piazza Camagna ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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