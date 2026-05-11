Amministrative Iannaccone | Avellino la città come una casa | il metodo dell’ascolto che diventa azione

Durante le recenti elezioni amministrative, un candidato ha sottolineato come il suo approccio si basi sull’ascolto diretto dei cittadini e sull’intervento concreto nei quartieri. Ha spiegato che la sua strategia consiste nel trasformare le esigenze quotidiane in proposte amministrative, con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone. La sua idea è quella di considerare la città come una casa, dove funzionano ascolto e azione.

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