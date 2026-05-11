Amministrative Iannaccone | Avellino la città come una casa | il metodo dell’ascolto che diventa azione

Da avellinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le recenti elezioni amministrative, un candidato ha sottolineato come il suo approccio si basi sull’ascolto diretto dei cittadini e sull’intervento concreto nei quartieri. Ha spiegato che la sua strategia consiste nel trasformare le esigenze quotidiane in proposte amministrative, con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone. La sua idea è quella di considerare la città come una casa, dove funzionano ascolto e azione.

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"L’impegno politico, per essere autentico, deve saper abitare i luoghi della quotidianità e trasformarli in visione amministrativa. È questo il cuore del progetto che l'avvocato Assuntina Iannaccone, vicepresidente dell’associazione e candidata nella lista “Siamo Avellino”, sta portando avanti a.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Si parla di: Avellino, inaugurato il comitato elettorale di Sara Iannaccone; Ad Avellino sarà campo largo. Solo uniti si vince. Gubitosa sprona gli alleati.

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