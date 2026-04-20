Le presentazioni delle liste nei cas e nel cuore della città

Arezzo e Lucignano si preparano alle prossime elezioni amministrative, che si terranno il 24 e 25 maggio. In questi giorni, sono state presentate le liste dei candidati, con i sindaci in scadenza pronti a confrontarsi con le nuove proposte della politica locale. Le procedure di presentazione si sono svolte nel centro delle due città, coinvolgendo i rappresentanti dei diversi schieramenti che cercano di conquistare il voto degli abitanti.

Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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