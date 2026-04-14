Vignaioli Contrari compie dieci anni a Spilamberto la festa del vino senza omologazione

Vignaioli Contrari celebra il suo decimo anniversario a Spilamberto con una manifestazione dedicata al vino e al territorio. La festa si concentra sulla valorizzazione delle produzioni locali e sulla difesa della diversità tra i produttori, opponendosi all’omologazione del settore. In questa occasione, vengono presentate le attività e le iniziative promosse nel corso degli anni, sottolineando l’impegno di chi lavora con passione e autonomia.