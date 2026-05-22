Diabete e obesità al convegno di Isola delle Femmine le nuove cure personalizzate
A Isola delle Femmine si è tenuto un convegno dedicato alle problematiche di diabete e obesità. Durante l'incontro sono stati affrontati i temi delle nuove terapie e delle molecole terapeutiche in fase di sviluppo. Sono stati presentati studi e ricerche relative alle cure personalizzate, con un focus su approcci innovativi per trattare queste condizioni. L'evento ha coinvolto professionisti del settore medico e ricercatori, con l’obiettivo di condividere aggiornamenti e metodologie più efficaci.
A Isola delle Femmine la medicina si confronta su diabete e obesità, con uno sguardo alle cure personalizzate e alle nuove molecole terapeutiche. È la seconda giornata del IX Convegno nazionale Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae "Complessità clinica e assistenziale", in corso al Saracen. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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