Prurito cronico la sfida della dermatologia | al congresso di Rimini il futuro delle cure personalizzate

Il prurito cronico rappresenta una delle problematiche più comuni in ambito dermatologico, con effetti che spesso compromettono la qualità della vita delle persone colpite. Durante il congresso tenutosi a Rimini, esperti del settore hanno discusso delle future terapie personalizzate e delle nuove strategie di trattamento. La condizione, che può essere molto fastidiosa e durare nel tempo, viene affrontata attraverso studi e approcci innovativi che puntano a migliorare la gestione clinica.