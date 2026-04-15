Yes we can a Isola delle Femmine il congresso internazionale sulle cure palliative

A Isola delle Femmine si svolge la quattordicesima edizione di “Mercadante & Friends”, congresso internazionale dedicato alle cure palliative. L’evento si tiene presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre e vede come protagonista il dottor Sebastiano Mercadante, specialista nella gestione del dolore e nelle terapie palliative. La manifestazione riunisce professionisti provenienti da diversi paesi, consolidando la Sicilia come punto di riferimento in questo settore medico.

La Sicilia torna a essere il baricentro della medicina palliativa. Il Saracen sands hotel & congress centre ospiterà la quattordicesima edizione di “Mercadante & Friends”, l’appuntamento internazionale diretto dal Sebastiano Mercadante, figura di riferimento nella gestione del dolore e nelle cure.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Samot e Unipa insieme, Trizzino: "Diffondiamo la cultura delle cure palliative"Integrare e potenziare la cultura delle cure palliative nei nuovi percorsi formativi.

L’evoluzione e le necessità delle cure palliative nella conferenza ospitata dal Rotary Club CesenaUna cura che tocca l’etica, la psicologia, la sfera affettiva, quella relazionale e sociale oltreché la medicina vera e propria.