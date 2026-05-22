Destiny 2 si avvicina a uno degli aggiornamenti più importanti della sua storia, segnando la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova fase. La casa di sviluppo ha annunciato che sta per concludere un periodo di grandi cambiamenti e introduce novità che cambieranno le modalità di gioco. I dettagli sul contenuto dell’aggiornamento sono stati condivisi, mentre i giocatori attendono con curiosità le novità che arriveranno nelle prossime settimane. La community segue con attenzione gli sviluppi di questa fase di transizione.

Destiny 2 si prepara a vivere uno dei momenti più significativi della sua lunga storia. Bungie ha annunciato che il 9 giugno 2026 arriverà l’ultimo aggiornamento di contenuti live service del gioco, segnando la conclusione dello sviluppo attivo di un progetto che ha accompagnato milioni di giocatori per quasi un decennio. Non si tratta dello spegnimento immediato dei server, ma della fine della fase in cui Destiny 2 veniva alimentato regolarmente con nuovi contenuti, eventi, attività e aggiornamenti narrativi. La differenza è fondamentale. Destiny 2 resterà giocabile, proprio come accade ancora oggi con il primo Destiny, ma non continuerà più a crescere con la stessa struttura stagionale e continua che ne ha definito l’identità. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Destiny 2 verso l’ultimo grande aggiornamento: Bungie chiude un ciclo storico e prepara il futuro

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