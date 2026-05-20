Marathon Bungie rilascia l’aggiornamento 1.09 e migliora progressione bilanciamento e qualità della vita

Bungie ha pubblicato l’aggiornamento 1.0.9 per Marathon, una patch che interviene su diversi aspetti dell’esperienza di gioco. Tra le modifiche, ci sono miglioramenti alla progressione, al bilanciamento e alla qualità della vita dell’utente. Questa versione aggiornata interessa vari elementi del titolo, con l’obiettivo di ottimizzare le funzionalità e offrire un’esperienza più fluida e bilanciata ai giocatori. L’update è stato distribuito recentemente e si applica immediatamente alla versione attiva del gioco.

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Bungie ha rilasciato l’ aggiornamento 1.0.9 di Marathon, una patch corposa che ridisegna l’esperienza di gioco su più fronti. Non si tratta di semplici ritocchi: l’update interviene sulla progressione, sul bilanciamento delle armi, sull’economia interna e sulla qualità della vita generale, con l’obiettivo dichiarato di rendere ogni corsa più gratificante e meno frustrante. Il cuore pulsante di questo aggiornamento ruota attorno all’evento “Caccia ai custodi”, che resterà attivo fino alla fine della stagione 1. I custodi, nemici chiave per sbloccare ricompense preziose, ora possono apparire in nuovi punti all’interno del Perimetro, della Palude Funesta e dell’Avamposto. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Marathon, Bungie rilascia l’aggiornamento 1.0.9 e migliora progressione, bilanciamento e qualità della vita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bungie e il sogno collettivo di Marathon Bungie in crisi: Marathon non copre i 250 milioni di investimentoLo studio Bungie si trova ad affrontare una sfida finanziaria senza precedenti dopo il lancio di Marathon, il suo nuovo sparatutto a estrazione che... L'aggiornamento 1.0.9 di Marathon migliore progressione, bilanciamento e qualità della vitaTra le novità principali dell'aggiornamento 1.0.9 di Marathon figurano l'espansione della modalità 'Caccia ai custodi', nuovi bonus esperienza, cambiamenti al sistema di combattimento e ... multiplayer.it Penso che Marathon soffra per la paura della gente di provare a giocarci, a causa del discorso estremamente negativo che circonda Bungie reddit Marathon: c'è da preoccuparsi? Il nuovo gioco di Bungie ha meno utenti di Destiny 2Bungie ha in mente un supporto pluriennale per Marathon, tuttavia l'extraction shooter sta facendo fatica a mantenere viva la sua playerbase. Secondo quanto risulta dai dati disponibili online, ... everyeye.it