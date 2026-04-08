Il presidente di una società calcistica sta valutando tre possibili sostituti nel caso in cui il tecnico attuale accetti di diventare il nuovo allenatore della nazionale. La scelta è stata fatta in vista di eventuali cambiamenti nella guida tecnica della squadra azzurra. Tra le ipotesi studiate, una potrebbe rappresentare un’opzione inattesa rispetto alle preferenze iniziali. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

De Laurentiis ha già identificato tre alternative a Conte qualora il tecnico salentino accettasse la panchina della Nazionale italiana. L’incontro di fine stagione tra il presidente e l’allenatore sarà decisivo per il futuro dei partenopei. Thiago Motta: il ritorno di fiamma bianconero. Thiago Motta rappresenta il primo profilo nella lista di De Laurentiis. L’ex allenatore della Juventus, ancora legato al club torinese da un contratto fino a giugno 2027, non è una novità per il Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra il presidente azzurro e il tecnico italo-brasiliano ci furono già contatti concreti dopo il terzo scudetto. De Laurentiis aveva provato a convincerlo durante un casting romano, ma Motta aveva già deciso di puntare su club stranieri come il Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte verso la Nazionale, De Laurentiis prepara tre nomi per il futuro: spunta un’ipotesi a sorpresa

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Futuro Conte, summit con De Laurentiis a maggio: spunta un retroscena sul contrattoAntonio Conte lavora per il presente, certo, ma con uno sguardo rivolto anche al futuro.

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Antonio Conte post Napoli-Milan: “Abbiamo fatto un passo verso la Champions. Se è l’obiettivo di Milan e Juventus, non vedo perché non dovrebbe essere quello del Napoli”. L’obiettivo dichiarato di tutti è “entrare in Champions”, vale per chiunque tranne che x.com