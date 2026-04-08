Conte verso la Nazionale De Laurentiis prepara tre nomi per il futuro | spunta un’ipotesi a sorpresa

Da spazionapoli.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente di una società calcistica sta valutando tre possibili sostituti nel caso in cui il tecnico attuale accetti di diventare il nuovo allenatore della nazionale. La scelta è stata fatta in vista di eventuali cambiamenti nella guida tecnica della squadra azzurra. Tra le ipotesi studiate, una potrebbe rappresentare un’opzione inattesa rispetto alle preferenze iniziali. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

De Laurentiis ha già identificato tre alternative a Conte qualora il tecnico salentino accettasse la panchina della Nazionale italiana. L’incontro di fine stagione tra il presidente e l’allenatore sarà decisivo per il futuro dei partenopei. Thiago Motta: il ritorno di fiamma bianconero. Thiago Motta rappresenta il primo profilo nella lista di De Laurentiis. L’ex allenatore della Juventus, ancora legato al club torinese da un contratto fino a giugno 2027, non è una novità per il Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra il presidente azzurro e il tecnico italo-brasiliano ci furono già contatti concreti dopo il terzo scudetto. De Laurentiis aveva provato a convincerlo durante un casting romano, ma Motta aveva già deciso di puntare su club stranieri come il Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

conte verso la nazionale de laurentiis prepara tre nomi per il futuro spunta un8217ipotesi a sorpresa
© Spazionapoli.it - Conte verso la Nazionale, De Laurentiis prepara tre nomi per il futuro: spunta un’ipotesi a sorpresa

Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, Conte verso il Conte-ter: De Laurentiis prepara il futuro con Manna”

Futuro Conte, summit con De Laurentiis a maggio: spunta un retroscena sul contrattoAntonio Conte lavora per il presente, certo, ma con uno sguardo rivolto anche al futuro.

Temi più discussi: Italia, Ct Gattuso verso addio: Allegri e Conte tra i possibili nomi; Italia, cosa succede ora? Ipotesi Conte o Mancini per la panchina, Gattuso verso le dimissioni; De Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan: Gli direi sì; E se Antonio Conte tornasse in Nazionale? De Laurentiis prepara la rivoluzione. Tutti i nomi per la panchina.

conte verso la nazionaleDe Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan: Gli direi sìDopo Napoli-Milan De Laurentiis replica all'apertura di Conte verso la Nazionale: Se me lo chiedesse Antonio penso di sì ... fanpage.it

conte verso la nazionaleDe Laurentiis si farà trovare pronto: Farioli e Italiano in cima alla lista per sostituire Conte (Sportmediaset)Se Conte lascia il Napoli per la Nazionale, De Laurentiis valuta Farioli, Italiano, De Rossi e Grosso per la panchina. ilnapolista.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.