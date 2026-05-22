Derby da brividi | Juventus all’ultima chiamata Champions il Toro sogna lo sgambetto
Domenica 24 maggio alle 20, Torino e Juventus scenderanno in campo per l’ultima giornata di campionato, in un match che rappresenta molto per la città. La Juventus si trova in corsa per qualificarsi alla Champions League, mentre il Torino spera di sorprendere con un risultato positivo. La partita si svolgerà allo stadio locale e attirerà l’attenzione di tifosi e appassionati, pronti a vivere un confronto che potrebbe influenzare le posizioni finali in classifica.
Torino e Juventus si preparano a chiudere il campionato con il match più sentito della città. Domenica 24 maggio, alle 20.45, lo stadio Olimpico Grande Torino ospiterà un Derby della Mole dal peso enorme, non soltanto per la rivalità storica, ma anche per i verdetti ancora aperti in classifica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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