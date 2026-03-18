All’Olimpico si gioca una partita decisiva tra Roma e Bologna, con entrambe le squadre che puntano a conquistare punti importanti in vista della qualificazione in Champions League. La classifica vede la squadra di Gasperini al sesto posto, dopo la sconfitta contro il Como, mentre la squadra di Fabregas si trova al quarto posto, grazie anche alla vittoria della Juventus a Udine.

La classifica non sorride più alla squadra di Gian Piero Gasperini: la sconfitta a Como ha piazzato la squadra di Fabregas al quarto posto, e con la vittoria della Juventus a Udine, i giallorossi si sono ritrovati al sesto posto del tabellone. L’obiettivo non è ancora del tutto sfumato, poiché i punti di distanza che separano la squadra dall’ultimo dei quattro pass per la Champions sono solamente 3, ma ogni errore costa caro e la Roma lo sta sperimentando sulla propria pelle. Domani, 19 marzo 2026, alle 21:00, all’Olimpico arriverà il Bologna di Vincenzo Italiano per un match che determinerà la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Sfida da brividi all’Olimpico: Roma-Bologna, chi passa sogna la Champions

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