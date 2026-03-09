Discovery Week | a Perugia si inaugura l' esclusivo showroom BYD

A Perugia, una concessionaria ha annunciato l’apertura ufficiale di un nuovo showroom BYD, mentre nello stesso periodo un’altra ha inaugurato uno spazio analogo a Viterbo. Entrambe le aperture rappresentano un passo importante per la diffusione del brand e della tecnologia legata alla mobilità sostenibile, con un focus particolare sulle innovazioni nel settore dell’elettrico e dell’alta tecnologia.

Una nota concessionaria annuncia con entusiasmo l’apertura ufficiale di due nuovi showroom BYD a Perugia e Viterbo, segnando un passo strategico verso il futuro della mobilità sostenibile, orientato all’high tech. Dal 9 al 14 marzo, il nuovo showroom di Perugia, situato in via Piccolpasso 119121, ma anche quello di Viterbo in S.S. Cassia Nord km 86,500, ospiterà la Discovery Week, una settimana esclusiva pensata per far vivere al pubblico l’universo BYD in modo diretto e coinvolgente. Durante la settimana di apertura saranno previsti: La Discovery Week sarà l’occasione ideale per conoscere da vicino una nuova visione di mobilità, dove innovazione, sostenibilità e performance convivono in perfetto equilibrio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Gerardo Sacco rinnova la propria missione, si inaugura il nuovo showroom sul corso Garibaldi"A New Brilliance Begins" sarà un appuntamento esclusivo e vedrà la presenza del maestro e dell’amministratore unico Viviana Sacco La Gerardo Sacco... Gruppo Scotti diventa concessionario Hyundai e inaugura lo showroom di LivornoGruppo Scotti diventa ufficialmente concessionario Hyundai e inaugura a Livorno il suo primo showroom, un traguardo importante che rafforza la... Tutto quello che riguarda Discovery Week. Argomenti discussi: Discovery Week: a Perugia si inaugura l'esclusivo showroom BYD; Gruppo Rossi apre alla BYD: un nuovo viaggio. Discovery Week: a Perugia si inaugura l'esclusivo showroom BYDUna nota concessionaria annuncia con entusiasmo l’apertura ufficiale di due nuovi showroom BYD a Perugia e Viterbo, segnando un passo strategico verso il futuro della mobilità sostenibile, orientato ... perugiatoday.it