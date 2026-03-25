Byd partnership con Daniel Craig per il lancio della nuova campagna del brand Denza

BYD ha comunicato che l’attore britannico Daniel Craig sarà il volto di una nuova campagna pubblicitaria per DENZA, il marchio automobilistico di fascia alta del gruppo. La campagna accompagnerà l’espansione globale del brand prevista per il 2026, con il lancio di nuovi modelli e iniziative di marketing. La partnership tra la casa automobilistica e l’attore britannico rappresenta un elemento centrale di questa strategia.

BYD ha annunciato che sarà l’ attore britannico Daniel Craig a lanciare una nuova campagna per DENZA, il suo marchio automobilistico premium orientato alla tecnologia, in concomitanza con la sua espansione globale prevista per il 2026. DENZA, il primo marchio premium al mondo interamente dedicato ai veicoli a nuova energia per una mobilità sostenibile, “è pronto a conquistare nuovi clienti attratti da una combinazione unica di innovazioni all’avanguardia ed eleganza del design di ispirazione europea”, sottolinea BYD, aggiungendo che Daniel Craig, “partner ideale per questo processo, presterà la sua immagine a diversi modelli chiave che verranno lanciati quest’anno, attraverso materiali di marketing e spot televisivi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Byd, partnership con Daniel Craig per il lancio della nuova campagna del brand Denza Articoli correlati Cena con delitto: Knives Out: stasera in tv il primo capitolo della saga con Daniel Craig detective Benoit Blanc. La trama e il super castLunedì 16 marzo, per tutti gli amanti dei gialli, è da vedere (o da rivedere) in tv Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson, primo film della... The Batman 2: Daniel Craig nel mirino per il ruolo del villainL'ingresso dell'ex James Bond nel cast del sequel di Matt Reeves sarebbe davvero un gran colpo per questa produzione, che avrebbe dal suo lato un...