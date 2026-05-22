Dentro il cacciamine pronto a partire per Hormuz

Due navi gemelle della flotta militare, il Crotone e il Rimini, sono già in mare e si dirigono verso Gibuti. Sono imbarcazioni di supporto e si trovano a bordo circa 150 persone. La partenza è avvenuta nelle ultime ore e rientra in un'operazione volta a rafforzare la presenza militare nella regione di Hormuz. Le navi sono pronte a intervenire in caso di necessità, con un obiettivo di monitoraggio e sicurezza nelle acque strategiche del Medio Oriente.

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