navi cacciamine pronte a partire verso lo stretto di hormuz

Nelle ultime ore, le navi cacciamine sono state messe in posizione di partenza in vista di un'operazione nello stretto di Hormuz. Le attività preparatorie, come da prassi, sono state avviate nei giorni scorsi, anche se non sono state comunicate certezze ufficiali sulla data di partenza. Le unità sono pronte a partire, senza dettagli aggiuntivi sui tempi o sulle specifiche missioni.

La Spezia, 19 aprile 2026 – Di certezze non ce ne sono. E, forse anche per questo motivo – e soprattutto per non farsi cogliere impreparati – come da prassi nei giorni scorsi sono state avviate tutte le consuete attività prodromiche alla partenza. C’è fermento, sulle banchine dell’Arsenale spezzino, per il possibile impiego dei cacciamine della Quinta divisione navale nello stretto di Hormuz. Le unità presenti nella base navale. In attesa di una ’chiamata’ ci sono le sei unità navali attualmente presenti nella base navale – due sono attualmente impegnate in altre attività nel Mediterraneo –, e non è detto che siano le uniche a partire, tanto che i cacciamine hanno necessità di una scorta armata che le protegga (in navigazione così come durante le operazioni, ad esempio una Fremm) e di una nave di supporto logistico.🔗 Leggi su Lanazione.it

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