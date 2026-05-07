Il governo italiano sta considerando l'invio di cacciamine nella zona di Hormuz, come parte di una missione navale. La decisione arriva in un contesto di tensioni tra Iran e altre nazioni, con l'Italia che si oppone sia al programma nucleare di Teheran sia a un coinvolgimento militare diretto. La proposta viene valutata in questi giorni, mentre le autorità italiane tengono alta l’attenzione sulla stabilità della regione.

Roma, 7 maggio 2026 – No al nucleare iraniano, ma no anche alla guerra contro Teheran. La linea di Giorgia Meloni per il faccia a faccia di domani con Marco Rubio è un esercizio di funambulismo diplomatico: tenere insieme la centralità del rapporto con gli Stati Uniti e il legame strategico con Francia, Germania e Gran Bretagna, rilanciando la disponibilità italiana per una missione internazionale nello Stretto di Hormuz con i nostri cacciamine, previo passaggio parlamentare. Iran, Meloni: rinnoviamo auspicio rapida chiusura crisi (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) È un equilibrio difficile, in cui la premier cerca la riconciliazione con...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “A Hormuz i cacciamine italiani”. Il governo valuta la missione navale

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Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Hormuz: sbloccare uno stretto. L’Italia e le capacità di sminamento; L'Europa si muove per la sicurezza di Hormuz: cacciamine tedesco in rotta per il Mediterraneo; Quanto è complicata la missione per trovare (e distruggere) le mine piazzate nello stretto di Hormuz; Sky TG24 sui cacciamine che l'Italia potrebbe inviare a Hormuz.

A Hormuz i cacciamine italiani. Il governo valuta la missione navaleVertice a Palazzo Chigi, la maggioranza spinge anche sulla riforma elettorale. Dialogo con le opposizioni sulle modifiche per evitare lo stop della Consulta ... quotidiano.net

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Trump ha affermato che Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane, se Teheran accetterà i termini al momento in discussione con Washington. La Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo su un memorandum d'intesa in 14 punti - facebook.com facebook

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