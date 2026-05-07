A Hormuz i cacciamine italiani Il governo valuta la missione navale
Il governo italiano sta considerando l'invio di cacciamine nella zona di Hormuz, come parte di una missione navale. La decisione arriva in un contesto di tensioni tra Iran e altre nazioni, con l'Italia che si oppone sia al programma nucleare di Teheran sia a un coinvolgimento militare diretto. La proposta viene valutata in questi giorni, mentre le autorità italiane tengono alta l’attenzione sulla stabilità della regione.
Roma, 7 maggio 2026 – No al nucleare iraniano, ma no anche alla guerra contro Teheran. La linea di Giorgia Meloni per il faccia a faccia di domani con Marco Rubio è un esercizio di funambulismo diplomatico: tenere insieme la centralità del rapporto con gli Stati Uniti e il legame strategico con Francia, Germania e Gran Bretagna, rilanciando la disponibilità italiana per una missione internazionale nello Stretto di Hormuz con i nostri cacciamine, previo passaggio parlamentare. Iran, Meloni: rinnoviamo auspicio rapida chiusura crisi (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) È un equilibrio difficile, in cui la premier cerca la riconciliazione con...🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Hormuz: sbloccare uno stretto. L’Italia e le capacità di sminamento; L'Europa si muove per la sicurezza di Hormuz: cacciamine tedesco in rotta per il Mediterraneo; Quanto è complicata la missione per trovare (e distruggere) le mine piazzate nello stretto di Hormuz; Sky TG24 sui cacciamine che l'Italia potrebbe inviare a Hormuz.
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Trump ha affermato che Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane, se Teheran accetterà i termini al momento in discussione con Washington. La Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo su un memorandum d'intesa in 14 punti - facebook.com facebook
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