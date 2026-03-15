De Laurentiis gesto stupendo | la promessa alla famiglia del piccolo Domenico

Il presidente di una squadra di calcio ha fatto un gesto significativo nei confronti della famiglia di un bambino di nome Domenico, morto all’Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito. La madre del piccolo ha pronunciato alcune parole che hanno toccato profondamente chi si trovava presente. La scena si è svolta in un contesto che ha coinvolto molte persone e ha evidenziato un momento di grande emozione.

Hanno commosso tutto il Maradona le parole della mamma del piccolo Domenico, bambino scomparso all’Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito. Il suo appello ai tifosi presenti allo stadio prima del match fra Napoli e Lecce ha contrassegnato un momento davvero toccante, con anche una richiesta di aiuto per la creazione di una fondazione dedicata al piccolo prematuramente scomparso. Anche il presidente azzurro De Laurentiis, secondo “Il Mattino”, avrebbe promesso sostegno per questa inziativa. De Laurentiis promette sostegno alla fondazione intitolata a Domenico. L’edizione odierna de “Il Mattino” racconta nei dettagli la giornata del presidente De Laurentiis insieme alla famiglia del piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Articoli correlati Leggi anche: Il Maradona abbraccia Domenico: il gesto stupendo di De Laurentiis “Ho chiamato la famiglia”. Sal Da Vinci, il gesto per i genitori del piccolo DomenicoLa storia del piccolo Domenico Caliendo ha profondamente colpito l’opinione pubblica e l’intera città di Napoli. Tutto quello che riguarda De Laurentiis gesto stupendo la... Argomenti discussi: Il Maradona abbraccia Domenico: il gesto stupendo di De Laurentiis; Il Maradona abbraccia Domenico | il gesto stupendo di De Laurentiis.