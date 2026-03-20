Hartono stava comprando il Bari ma è stato frenato da un inghippo burocratico Poi è arrivato De Laurentiis

Hartono aveva avviato le pratiche per acquistare il Bari, ma un ostacolo amministrativo ha ritardato la conclusione dell’accordo. Successivamente, è intervenuto De Laurentiis, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi. La situazione rimane in sospeso, con le procedure ancora in corso e nessuna comunicazione ufficiale sul futuro della trattativa.

Tony Damascelli sul Giornale, nel suo articolo su Hartono il proprietario del Como morto ieri, scrive che nel 2019 l’ultramiliardario indonesiano stava per comprare il Bari (che da un anno era nelle mani di De Laurentiis). Poi, scrive che per una gaffe burocratica non se ne fece nulla. Ecco cosa scrive di Hartono Tony Damascelli sul Giornale: Michael Bambang Hartono, all’età di 86 anni, è morto a Singapore. Insieme con il fratello Ober Budi, è il proprietario del Como calcio. Ne racconta la storia affascinante e poi aggiunge: Gli Hartono sono diventati la più grande e forte impresa indonesiana, 47,5 miliardi di dollari il patrimonio dei fratelli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hartono stava comprando il Bari ma è stato frenato da un inghippo burocratico. Poi è arrivato De Laurentiis Articoli correlati Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, Champions da 48 milioni ma De Laurentiis guarda oltre: sprint sul centro sportivo” Bari, via al Longo-bis: “Metto l’elmetto per 18 battaglie”. De Laurentiis: “Serviva una sterzata”A due giorni dalla trasferta di Cesena, si è tenuta la conferenza stampa in cui il Bari ha presentato Moreno Longo, richiamato in panchina dopo...