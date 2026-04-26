Negli ultimi mesi si sono susseguite diverse vicende legate all'omicidio di Chiara Poggi, tra cui il rinvio a giudizio di Andrea Sempio e la revisione del processo ad Alberto Stasi. Le indagini e le udienze hanno portato a nuove analisi sulla posizione dei due imputati, con un focus particolare sull'assenza di prove definitive che colleghino uno dei due all'omicidio. Attualmente, non ci sono elementi che possano confermare una responsabilità precisa.

La nuova indagine della procura di Pavia ha riaperto il caso del delitto di Garlasco. I magistrati sono pronti a chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, un passaggio che aprirebbe le porte alla possibile revisione del processo ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni. La vicenda potrebbe concludersi in vari modi e tra gli scenari possibili c’è anche quello del “nessun colpevole”, con entrambi giudicati non responsabili del delitto. Delitto di Garlasco, ipotesi revisione per Alberto Stasi L'inchiesta su Andrea Sempio Ipotesi nessun colpevole per l'omicidio di Chiara Poggi...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Delitto Garlasco, tra Sempio e Stasi ipotesi "nessun colpevole" per l'omicidio di Chiara Poggi: lo scenario

Delitto Garlasco: Sempio può aver ucciso Chiara Poggi - FarWest 10/02/2026

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