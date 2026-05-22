Questa sera su Rai 2 va in onda il finale di stagione di Delitti in Paradiso 15, una serie che segue le indagini di una squadra investigativa sull’isola di Saint Marie. La puntata si conclude con un caso misterioso, caratterizzato da indizi inquietanti e svolte imprevedibili. La trama si concentra su un evento che mette alla prova le capacità degli investigatori nel risolvere il mistero. La serata promette suspense e colpi di scena.

Stasera su Rai 2 il finale di stagione di Delitti in Paradiso 15: un caso misterioso tra indizi inquietanti e svolte inattese che metteranno alla prova la squadra investigativa di Saint Marie. Nuovo appuntamento con il giallo su Rai 2: stasera, venerdì 22 maggio, va in onda il finale di stagione di Delitti in Paradiso 15. Un episodio ricco di tensione e colpi di scena chiude questo nuovo ciclo ambientato a Saint Marie, tra indagini complesse e un mistero che metterà alla prova l'intera squadra investigativa. Si prosegue con lo spin-off ambientato nel Regno Unito, tinto di atmosfere natalizie. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle trame degli episodi in onda stasera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Delitti in Paradiso 15, stasera su Rai 2 finale di stagione: anticipazioni della trama

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