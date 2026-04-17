Quello che doveva essere un viaggio di ricerca si trasforma in un incubo: Mervin viene rapito ad Antigua e si ritrova a indagare su un omicidio che coinvolge il fratello e un suo amico. Questa sera, venerdì 17 aprile alle 21:20 su Rai 2, torna l'appuntamento con il fascino dei Caraibi e la serie crime Delitti in Paradiso, giunta alla sua quindicesima stagione. Ambientata nella suggestiva isola immaginaria di Saint Marie, la serie continua a seguire le indagini della squadra di polizia guidata dal detective capo Mervin Wilson, tra omicidi complessi e scenari apparentemente paradisiaci. La puntata di stasera Nel sesto episodio, Sotto il sole di Antigua, Mervin si reca ad Antigua per cercare il fratello Solomon, ma il viaggio prende subito una piega inaspettata: il detective viene infatti rapito.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Delitti in Paradiso 15 stasera su Rai 2: anticipazioni della trama del 17 aprile

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