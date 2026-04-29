Chanel a Biarritz | Blazy rilancia il mito tra storia e futuro

Martedì 28 aprile si è svolta a Biarritz la presentazione della collezione Cruise 2026-2027 di Chanel, ideata da Matthieu Blazy al suo debutto come direttore creativo. La sfilata ha attirato l’attenzione per aver unito elementi della storia del marchio con un’interpretazione moderna del suo stile. La location e il calendario sono stati scelti per sottolineare il legame tra l’heritage di Chanel e le nuove proposte.

? Cosa sapere Matthieu Blazy debutta con la collezione Cruise 2026-2027 a Biarritz martedì 28 aprile.. L'evento celebra le origini della maison del 1915 con la presenza di Nicole Kidman.. Martedì 28 aprile, la sfilata Cruise 2026-2027 di Chanel ha segnato l’esordio creativo di Matthieu Blazy nella città costiera di Biarritz. L’evento, che celebra il legame storico tra la maison e l’oceano, ha la partecipazione di personalità come Nicole Kidman e A$AP Rocky nel contesto della prima collezione diretta dal nuovo direttore creativo. Il ritorno alle radici francesi tra storia e innovazione. La scelta del luogo non è casuale per il marchio, poiché proprio a Biarritz, nel 1915, Mademoiselle Gabrielle stabilì le fondamenta della sua casa di alta moda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chanel a Biarritz: Blazy rilancia il mito tra storia e futuro Notizie correlate Una sirena a Biarritz: il teaser romantico della sfilata di ChanelLa storia d’amore tra Coco Chanel e Biarritz ispira il video teaser della sfilata Cruise 2027 di Chanel, in programma domani, 28 aprile, a Biarritz. Chanel FW26: Blazy unisce lusso e pop per vendere sogniMatthieu Blazy guida la collezione FW26 di Chanel verso una nuova direzione creativa che fonde tradizione e irriverenza pop. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La prima sfilata Chanel Cruise di Matthieu Blazy va in scena a Biarritz; Chanel Cruise 2027: la collezione di Matthieu Blazy a Biarritz; La nuova Cruise di Chanel by Matthieu Blazy ispirata a Biarritz; Chanel, il front row della sfilata Cruise 2026 a Biarritz, la prima diretta da Blazy. FOTO. La sfilata Chanel Cruise a Biarritz, tra colori e ricami, celebra la gioia di vivere della donna reale. Con i pieds dans l'eauAlla sfilata Chanel Cruise 2026 2027, il direttore creativo Matthieu Blazy ci porta al Casinò mixando heritage e innovazione, sirene e nuotatrici, specchi e Art Decò ... vogue.it Nicole Kidman alla Chanel Cruise diva in occhiali da sole: il little black dress by Matthieu Blazy con dettaglio inaspettato couture sulla schienaA Biarritz Nicole Kidman alla Chanel Cruise conquista il front row con un abito nero scenografico impreziosito da un dettaglio piumato ... vogue.it GLI UOMINI DA CHANEL! Look Chanel per A$AP Rocky alla sfilata di Biarritz. Ci piace tutto, in particolar modo la Pink Bag dono di @matthieu_blazy al compagno di Rihanna per la loro bambina Rocki Irish, nata il 13 settembre 2025. @chanelofficial @badgal - facebook.com facebook Alla sfilata Chanel Cruise 2027 è protagonista la libertà: la ragazza di Biarritz sceglie borse pratiche e funzionali, eleganti senza sforzo x.com