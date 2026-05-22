Degrado al Cto la denuncia dei sindacati | I bagni vengono usati dai senzatetto per lavarsi

I sindacati hanno segnalato un degrado crescente all’interno del Cto, evidenziando che i bagni vengono utilizzati dai senzatetto per lavarsi e passare le ore nelle aree comuni. Alcuni di loro trovano riparo nelle strutture durante la notte, creando una situazione complessa per medici, infermieri e pazienti. La presenza di persone senza dimora nei locali si verifica quotidianamente, rendendo difficile la gestione delle attività e la sicurezza degli ambienti. La problematica si accentua con l’aumento di queste presenze nel tempo.

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