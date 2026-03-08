La denuncia di Odoardi | Nel degrado i bagni pubblici della Riserva Dannunziana FOTO

Un residente ha segnalato lo stato di degrado dei bagni pubblici nella Riserva Dannunziana, accompagnando la denuncia con una serie di fotografie. La sua osservazione sottolinea come la condizione di questi servizi influenzi l’impressione sulla qualità delle strutture pubbliche in quella zona. La questione è stata portata all’attenzione di chi di competenza, senza che siano ancora stati annunciati interventi specifici.

«Il grado di civiltà di un Paese si misura anche dalla qualità dei servizi igienici pubblici. In Giappone, ad esempio, la cura di questi spazi è diventata quasi un simbolo culturale e persino oggetto di narrazione cinematografica. È stato questo il pensiero che mi è tornato alla mente visitando i bagni pubblici collocati all’interno del lotto 2 della Riserva dannunziana». È la riflessione che propone Giancarlo Odoardi. «Lo stato in cui versa la struttura non appare frutto di un episodio occasionale o di un recente atto vandalico», prosegue Odoardi, «al contrario, l’impressione è quella di una condizione consolidata nel tempo. Sono passato più volte davanti a questo presidio, verificando se nel frattempo fosse intervenuto qualche ripristino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Le oche della riserva Dannunziana attendono al cancello del parco: la segnalazione di un lettore [FOTO-VIDEO]Raggiungono il cancello principale, osservano in cerca di qualcuno, o qualcosa, come se avessero qualcosa da comunicare.

Atto vandalico ai bagni pubblici: la denuncia del sindaco di LauroTempo di lettura: < 1 minuto L’Amministrazione comunale di Laur o informa la cittadinanza che i bagni pubblici situati nell’aria ex casa del fascio,...