Orari impossibili e niente bagni | la denuncia dei sindacati sul trasporto urbano

A Trento, i sindacati hanno denunciato problemi legati al trasporto urbano, evidenziando orari di servizio considerati impossibili e la mancanza di bagni per gli autisti. La commissione tecnica del servizio ha segnalato tempi di percorrenza insufficienti, traffico congestionato e condizioni di lavoro difficili. In un appello al Comune, è stata richiesta una revisione complessiva del servizio per affrontare queste problematiche.

A Trento il trasporto urbano finisce sotto accusa. Tempi di percorrenza giudicati inadeguati, traffico sempre più congestionato e condizioni di lavoro difficili per gli autisti: la commissione tecnica del servizio urbano lancia un appello diretto al Comune chiedendo una revisione completa del.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Casillo incontra i sindacati: “Puntiamo sul trasporto pubblico”Quando la spada di Damocle è stata affidata al politico più vesuviano degli eletti in Consiglio regionale della Campania, l’esasperazione, la... Sciopero del Trasporto Pubblico Locale, i sindacati salernitani: "La sicurezza sul lavoro è un diritto costituzionale"Le Segreterie provinciali di Cgil, Cisl, Uil, insieme alle Federazioni Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti,annunciano 4 ore di sciopero del Trasporto... Una raccolta di contenuti Si parla di: Semplice (e costoso) come il pane. Viaggio nella nuova geografia dei forni italiani; Sassari, epilessia e mobilità: il calvario di Luca: Niente lavoro senza patente. Lavoratori Asl bloccano via Bertani: No agli orari impossibili imposti dalla riforma regionaleGenova – «Da un mese chiediamo chiarezza su orari, cure domiciliari, vaccinazioni: nessuno ci risponde ma partono nuovi orari che sono impossibili da rispettare con il personale presente». Questa la ... ilsecoloxix.it