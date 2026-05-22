Defunti nelle chiese | primo sì della Regione alla deroga per i piccoli Comuni

La Regione ha approvato una prima deroga alla normativa che vieta l’esposizione delle salme nelle chiese prima dei funerali, consentendola in alcuni piccoli Comuni. La modifica riguarda specificamente le restrizioni previste dalla legge regionale e rappresenta il primo intervento di questo tipo in questa area. La decisione è stata presa per agevolare le procedure funebri in quei territori, dove le dimensioni e le esigenze delle comunità sono diverse rispetto alle aree urbane.

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