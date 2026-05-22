Defunti nelle chiese | primo sì della Regione alla deroga per i piccoli Comuni
La Regione ha approvato una prima deroga alla normativa che vieta l’esposizione delle salme nelle chiese prima dei funerali, consentendola in alcuni piccoli Comuni. La modifica riguarda specificamente le restrizioni previste dalla legge regionale e rappresenta il primo intervento di questo tipo in questa area. La decisione è stata presa per agevolare le procedure funebri in quei territori, dove le dimensioni e le esigenze delle comunità sono diverse rispetto alle aree urbane.
È il primo tentativo concreto di modificare la normativa regionale che vieta l’esposizione delle salme nelle chiese prima dei funerali. Via libera bipartisan in Commissione Sanità all’emendamento al Pdl 177, presentato dal consigliere regionale Roberto Anelli, che introduce una deroga per i Comuni sotto i 5 mila abitanti. L’obiettivo è consentire, dopo l’accertamento ufficiale della morte ma prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, il trasferimento del defunto in un luogo scelto dalla famiglia per la veglia funebre. Il dibattito si era acceso lo scorso giugno, soprattutto nelle valli bergamasche, dopo i richiami di Ats ai sindaci dei piccoli Comuni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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