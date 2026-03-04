definito il giorno del debutto di jannik sinner a indian wells le date degli eventuali turni successivi

Venerdì 6 marzo, Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Indian Wells. La fase successiva del torneo dipenderà dai risultati ottenuti nei turni iniziali, con eventuali incontri programmati nelle settimane successive. La partecipazione dell’italiano al torneo è confermata, e le date degli eventuali match successivi verranno comunicate in base agli esiti delle partite.

Venerdì 6 marzo è in programma l’esordio di Jannik Sinner al Masters1000 di Indian Wells. Il numero 2 del mondo, archiviate le due sconfitte inattese — in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic e nei quarti dell’Qatar Open di Doha contro Jakub Mensik — si presenta ai nastri di partenza del torneo californiano con grande voglia di riscatto e l’obiettivo di ritrovare quella brillantezza che è mancata nei primi due mesi del 2026. Sinner affronterà il vincente della sfida in programma oggi tra l’australiano James Duckworth e il ceco Dalibor Svrcina, proveniente dalle qualificazioni. Un incrocio che, almeno sulla carta, appare alla portata dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando gioca Sinner a Indian Wells? Due ipotesi per il debutto e l'avversarioIl tabellone di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Indian Wells è a 96 giocatori: le 32 teste di serie, dunque, avranno un bye all'esordio,...

ATP Indian Wells 2026, oggi i sorteggi del tabellone con 7 italiani: possibili avversari di Sinner e dateI sorteggi del tabellone di Indian Wells sono in programma a mezzanotte, ora italiana, di martedì 3 marzo.

