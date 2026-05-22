Il governo ha approvato la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino all’8 giugno, prolungando così una misura iniziata in precedenza. Contestualmente, è stata prevista una somma di 300 milioni di euro in crediti d’imposta destinati agli autotrasportatori. Questi ultimi avevano annunciato uno sciopero che si sarebbe svolto tra il 25 e il 29 maggio, ma ora hanno sospeso le proteste. La decisione riguarda quindi sia la continuazione delle agevolazioni fiscali che l’intervento economico a sostegno del settore dei trasporti.

Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane, fino all'8 giugno, e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei ministri in serata, dopo un incontro nel pomeriggio della premier e di numerosi ministri con le organizzazioni dell'autotrasporto. Il taglio delle accise di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina, deciso lo scorso 2 maggio e in scadenza oggi, viene prorogato fino all'8 giugno. I fondi (si parla di 400 milioni di euro) saranno trovati dall'extragettito dell'Iva, da multe dell'Antitrust e da tagli vari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Via libera del governo al decreto carburanti: taglio delle accise prorogato all'8 giugno

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Decreto carburanti, taglio accise di 25 centesimi al litro per 20 giorni

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