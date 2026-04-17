' Fiori e bimbi' in arrivo la decima edizione con una grande novità

La decima edizione di ‘Fiori e bimbi’ si terrà nel fine settimana in Piazza e Corso del Guercino a Cento. L’evento si svolgerà sabato 18 e domenica 19, con una novità annunciata per questa edizione. La manifestazione coinvolge diversi espositori e attività dedicate alle famiglie e ai bambini. L’organizzazione ha comunicato i dettagli dell’evento attraverso i canali ufficiali, senza fornire ulteriori informazioni al momento.

La decima edizione dell'evento ‘Fiori e bimbi’ sta per iniziare. Sabato 18 e domenica 19 l'appuntamento sarà in Piazza e Corso del Guercino a Cento. Due giorni di pura magia per tutta la famiglia in un trionfo di colori, profumi e sorrisi: fiori meravigliosi ovunque, gonfiabili gratuiti per i più.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Sense and Sensibility | Complete Series 6hr Omnibus

Notizie correlate

Grande Fratello Vip: in arrivo la nuova edizione con conduzione confermata da MediasetIl Grande Fratello Vip si rinnova e torna in una formula inedita con una conduzione già familiare al pubblico.

Ultimo appuntamento per la decima edizione di “A Teatro con Mamma e Papà”Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Si chiude domenica 15...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: FIORI E BIMBI 2026 (10 anni d’evento): Sabato 18 e Domenica 19 Aprile, centro storico di Cento; Fiori e giochi, in centro con la Pro Loco; Fiera di Primavera: tutto quello che c'è da sapere sull'evento più colorato del weekend; Curiosando tra gli eventi: musica, fiori e spettacoli… è primavera.

Fiori e giochi, in centro con la Pro LocoPresentata la decima edizione dal presidente Daniele Rubino. Un evento per far rivivere sempre più la piazza della città ... ilrestodelcarlino.it

Che fare con i bambini nel weekend del 10, 11 e 12 aprile a Varese e nel VaresottoAnimali, fiori, profumi e colori di primavera in questo caldo fine settimana di aprile che propone alle famiglie tante occasioni per stare bene insieme all'aria aperta ... varesenews.it

Ultima fioritura di Tulipani e Narcisi. La pioggia ha sfasciato tutto. facebook