Decima edizione del corso di Autodifesa Femminile

Il Comune di Cesa, in collaborazione con il Forum dei Giovani e con l’associazione S.K.C. ASD – Shotokan Karate Cesa, annuncia la decima edizione del corso di Autodifesa Femminile, in programma venerdì 6 marzo 2026, dalle 19 alle 20,30, presso la Scuola Media F. Bagno. L’iniziativa, organizzata in occasione della Festa della Donna 2026, rappresenta un appuntamento ormai consolidato sul territorio, volto a promuovere la cultura della prevenzione, della consapevolezza e della sicurezza personale femminile. Il corso sarà svolto dal Maestro Antonio Turco, 7° Dan di Karate, con istruttore specializzato in Krav Maga, disciplina riconosciuta a livello internazionale per l’efficacia delle sue tecniche di difesa personale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

