Decaro parla ai pugliesi dopo l' aumento Irpef | Non sono contento ma era necessario

Il sindaco della città ha annunciato un aumento dell’Irpef rivolgendosi ai cittadini pugliesi, spiegando che la misura è stata adottata per coprire il deficit del settore sanitario regionale. Ha dichiarato di essere consapevole della difficoltà della decisione e di non essere soddisfatto della scelta, ma di averla presa dopo aver valutato attentamente la situazione. Ha inoltre affermato di aver preferito essere trasparente e di aver parlato sinceramente con la comunità riguardo alle ragioni di questa decisione.

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