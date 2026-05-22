Decaro parla ai pugliesi dopo l' aumento Irpef | Non sono contento ma era necessario
Il sindaco della città ha annunciato un aumento dell’Irpef rivolgendosi ai cittadini pugliesi, spiegando che la misura è stata adottata per coprire il deficit del settore sanitario regionale. Ha dichiarato di essere consapevole della difficoltà della decisione e di non essere soddisfatto della scelta, ma di averla presa dopo aver valutato attentamente la situazione. Ha inoltre affermato di aver preferito essere trasparente e di aver parlato sinceramente con la comunità riguardo alle ragioni di questa decisione.
“Non sono contento” di aver aumentato l'Irpef per coprire il buco della sanità pugliese, “e lo faccio con difficoltà”, ma “ho preferito guardarvi negli occhi e dirvi chiaramente come stanno le cose”. A parlare, in un videomessaggio social, è il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, per. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Decaro parla ai pugliesi dopo laumento delle tasse: «Così copriamo il buco della sanità»
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