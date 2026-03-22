Le Asl pugliesi devono affrontare un buco nei loro bilanci e, per coprirlo, si deciderà di aumentare l'Irpef per più fasce di contribuenti. Le verifiche dell'assessorato al Bilancio non hanno prodotto risultati positivi e quindi si procederà con questa misura fiscale. La decisione riguarda tutte le fasce di reddito coinvolte nell'adeguamento.

Le verifiche dell'assessorato al Bilancio non hanno dato esito positivo, l'Irpef sarà aumentato per coprire il buco nei conti della sanità. Ma se questo era, ormai, un dato più o meno assodato, la novità è che potrebbe non essere sufficiente aumentare l'aliquota addizionale sui redditi più alti, quelli oltre i 50mila euro. Potrebbe essere necessario rivedere anche l’aliquota della fascia intermedia, o comunque rivisitare del tutto gli scaglioni. Sono proiezioni che verranno fatte nei prossimi giorni, anche perchè entro fine aprile dovrà essere definito il disavanzo sanitario e individuate le coperture. Al momento, il rosso generato dalle Asl è di circa 369 milioni di euro, una cifra destinata ad assottigliarsi ma non di molto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il buco nei conti delle Asl pugliesi lo pagheranno (quasi) tutti. Aumento Irpef per più fasce

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