In Puglia, sono stati annunciati aumenti dell’Irpef per diverse fasce di reddito. Per i contribuenti con redditi tra 15 e 28.000 euro, l’incremento medio sarà di circa 4,17 euro al mese. Chi guadagna tra 28 e 50.000 euro vedrà un aumento di circa 19,33 euro mensili, mentre per chi supera i 50.000 euro, l’aumento sarà di circa 66,62 euro al mese. La decisione è stata definita come una scelta dolorosa dall’amministratore locale.

Un aumento medio di 4,17 euro al mese di Irpef nella fascia tra 15 e 28mila euro, +19,33 euro al mese tra 28 e 50mila euro e 66,62 euro al mese oltre i 50mila euro. È questa la nuova leva fiscale presentata questa mattina dal governatore Antonio Decaro per coprire il buco nei conti della sanità da 349 milioni registrato nel 2025. Resta invariata l'aliquota Irpef solo per i redditi sotto i 15mila euro. Nel dettaglio, tra 15 e 28 Mila euro l'incremento è dello 0,7%, tra 28 e 50mila dell'1,2%, oltre i 50mila euro si passa da 1,85 a 3,33%, il massimo possibile per legge. «Non sono felice di questo provvedimento, non è una bella sensazione - ha detto il governatore -. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Irpef, aumento in Puglia: tutte le fasce e gli incrementi annunciati da Decaro. «Scelta dolorosa»

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