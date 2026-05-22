Debutto in Borsa di SpaceX | Ipo da record per l’impero spaziale di Musk
SpaceX ha annunciato l'avvio del percorso per la quotazione sul listino Nasdaq, con il simbolo SPCX. Questa operazione rappresenta una delle più grandi offerte pubbliche iniziali mai realizzate, attirando l'attenzione di mercato e investitori internazionali. La società, nota per i suoi progetti di esplorazione spaziale e tecnologie correlate, ha comunicato ufficialmente l'intenzione di procedere con la quotazione, senza yet specificare la data di completamento. L'avvio di questa IPO segna un passo importante per l’azienda, che si prepara a entrare nel mercato azionario.
(Adnkronos) – SpaceX ha formalmente avviato l'iter per la quotazione sul listino Nasdaq con il ticker SPCX, dando il via a quella che si preannuncia come la più grande offerta pubblica iniziale della storia. I documenti finanziari presentati alla Securities and Exchange Commission mostrano per la prima volta i dettagli economici del gruppo guidato da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
The SpaceX IPO Mistake Everyones About to Make
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