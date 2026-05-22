Debutto in Borsa di SpaceX | Ipo da record per l’impero spaziale di Musk

SpaceX ha annunciato l'avvio del percorso per la quotazione sul listino Nasdaq, con il simbolo SPCX. Questa operazione rappresenta una delle più grandi offerte pubbliche iniziali mai realizzate, attirando l'attenzione di mercato e investitori internazionali. La società, nota per i suoi progetti di esplorazione spaziale e tecnologie correlate, ha comunicato ufficialmente l'intenzione di procedere con la quotazione, senza yet specificare la data di completamento. L'avvio di questa IPO segna un passo importante per l’azienda, che si prepara a entrare nel mercato azionario.

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