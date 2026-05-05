Elezioni a Salerno De Luca attacca gli avversari | Parlano solo di me e raccontano balle

Nel corso della campagna elettorale a Salerno, il candidato sindaco Vincenzo De Luca ha preso parola a Giovi, rispondendo alle critiche degli avversari politici. De Luca ha affermato che questi si concentrano esclusivamente su di lui, diffondendo informazioni false. Nel suo intervento ha anche riproposto alcune delle iniziative che intende portare avanti per il territorio.

Nel pieno della campagna per le elezioni amministrative, il candidato sindaco Vincenzo De Luca è intervenuto a Giovi per rispondere alle critiche mosse dagli avversari politici, rilanciando al tempo stesso alcune delle principali proposte per il territorio. Al suo fianco, durante l’incontro.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

De Luca attacca gli avversari e avverte gli elettori: "Se sbagliate a scegliere Salerno è perduta"Parte con toni netti e senza filtri, nello stile che da anni contraddistingue Vincenzo De Luca: gli avversari vengono descritti come “inermi” e...

Elezioni amministrative a Salerno, presentata la lista “Avanti PSI Salerno” a sostegno di De LucaTempo di lettura: 2 minuti Donato D’Aiuto, segretario cittadino di Avanti PSI Salerno, insieme a Luigi Di Martino e Vito Guariglia, ha ufficialmente...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Scrutatori nominati - Elezioni Comunali del 24 e 25 maggio 2026 con eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno 2026; Elezioni per il rinnovo della carica del Presidente della Provincia di Salerno - chiusura uffici all'utenza; Elezioni comunali a Salerno: ecco l'ordine dei candidati sulla scheda; Elezioni a Salerno: le liste dei candidati per le elezioni Comunali.

Elezioni Salerno, Lanocita presenta la terza lista e attacca: De Luca è come un turista svedese, accetto il confrontoCampagna elettorale Salerno: Lanocita presenta 'Salerno Democratica' con Sara Petrone. Attacchi al PD e sfida a Vincenzo De Luca per un confronto pubblico. infocilento.it

Sfida a De Luca, 8 candidati a sindaco per 21 listeSono 21 le liste presentate per le elezioni amministrative del Comune di Salerno. Una competizione affollata, con otto candidati sindaco in corsa per la fascia ... gazzettadisalerno.it

Messina, elezioni amministrative: definito l’ordine di candidati e liste nei manifesti per le Circoscrizioni https://gazzettadelsud.it/p=2204970 - facebook.com facebook

Le ragioni per contrastare Netanyahu e sperare che alle prossime elezioni lui e la sua eredità politica vengano liquidate sono innumerevoli e io le condivido tutte. Ma è inaccettabile che in una mostra promossa da Comune di Martina Franca e ospitata nel Pal x.com