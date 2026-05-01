De Luca | Salerno deve diventare la Montecarlo del Sud Stoccata agli avversari | Dicono bugie

Durante un evento elettorale nella polisportiva Locubia, il presidente della regione ha affermato che Salerno dovrebbe trasformarsi nella Montecarlo del Sud. Nel suo intervento ha anche criticato gli avversari politici, accusandoli di diffondere false informazioni. La manifestazione si è svolta ieri sera e sono state scattate alcune fotografie dell’occasione.