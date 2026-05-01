De Luca | Salerno deve diventare la Montecarlo del Sud Stoccata agli avversari | Dicono bugie
Durante un evento elettorale nella polisportiva Locubia, il presidente della regione ha affermato che Salerno dovrebbe trasformarsi nella Montecarlo del Sud. Nel suo intervento ha anche criticato gli avversari politici, accusandoli di diffondere false informazioni. La manifestazione si è svolta ieri sera e sono state scattate alcune fotografie dell’occasione.
“Salerno deve diventare la Montecarlo del Sud”. Da questa visione parte l’intervento di Vincenzo De Luca, protagonista ieri sera (come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella) di un nuovo appuntamento del suo tour elettorale in città, ospitato presso la Polisportiva Locubia all’interno.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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