A Maidstone sono stati effettuati numerosi ciak per un film horror su Netflix. Tra le scene girate ci sono state molte comparse, e nelle ultime settimane si è visto sul set anche Johnny Depp. Il progetto rimane avvolto nel riserbo, con dettagli ancora non resi noti ufficialmente. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo alla trama o alla data di rilascio.

Fioccano ciak a Maidstone. Folle di comparse e poi lui, Johnny Depp, sul set di un film di cui non si sa ancora nulla.mentre proseguono incessanti i rumor sul ritorno di Jack Sparrow per Pirati dei Caraibi 6, attualmente in sviluppo in casa Disney, una nuova indiscrezione potrebbe aver svelato il prossimo film con protagonista Johnny Depp, a quanto pare una produzione Netflix attualmente in corso nel Regno Unito. Ciak a Midstone. Cosa sta girando esattamente Johnny Depp nel Regno Unito? Secondo indiscrezioni locali, la star avrebbe iniziato in gran segreto le riprese di un film a Maidstone negli ultimi giorni, in particolare nei pressi del pub MuMu’s in Week Street, dove un vero e proprio set cinematografico ha occupato il centro città. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Johnny Depp sta girando un misterioso film horror Netflix?

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