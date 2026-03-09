Trasporto eccezionale a Salerno | tutte le info utili su divieti e limitazioni

A Salerno il Comune ha introdotto modifiche temporanee alla viabilità cittadina per consentire il passaggio notturno di un convoglio di dimensioni eccezionali. Sono state stabilite restrizioni e divieti specifici per garantire il transito sicuro e regolare del trasporto eccezionale. Le disposizioni si applicano a determinati orari e percorsi, coinvolgendo varie zone della città.

Tra il 9 e il 10 marzo un convoglio speciale attraverserà la città dal porto alla Stazione Elettrica. Previsti rigidi divieti di sosta con rimozione forzata per consentire il passaggio del mezzo in totale sicurezza. Il Comune di Salerno ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità cittadina per permettere il transito notturno di un convoglio di dimensioni eccezionali. Tra la sera di lunedì 9 marzo e le prime ore del mattino seguente, diverse arterie stradali saranno completamente interdette alla sosta per garantire lo sgombero del percorso, un'operazione necessaria per le complesse manovre del mezzo pesante e della sua scorta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Terni, ottava edizione della ‘Half Marathon’: divieti e limitazioni al traffico. Tutte le vie e le piazze interessateOttava edizione della ‘Terni Half Marathon’ ossia la manifestazione podistica curata da #iloverun Athletic Terni. Riprendono a Riparo le visite specialistiche gratuite in parrocchia: tutte le info utiliDopo la pausa legata alle festività natalizie, riprendono le visite specialistiche gratuite promosse dalla parrocchia di San Nicola di Bari e Santa...