Sant’Agata di Militello Daspo per due anni a un giovane dopo minacce in un locale e incendio

A Sant’Agata di Militello, un giovane è stato colpito da un Daspo di due anni che gli vieta l'accesso ai locali del centro cittadino. La misura è stata adottata a seguito di minacce rivolte in un locale pubblico e di un incendio, eventi che hanno coinvolto direttamente il ragazzo. La decisione delle autorità mira a prevenire ulteriori comportamenti che potrebbero mettere in pericolo l’ordine pubblico.

Interdizione per due anni dai locali del centro cittadino per un giovane residente a Sant'Agata di Militello. Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a un provvedimento di Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane), emesso nei suoi confronti a seguito di due episodi ritenuti.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Paura per una donna a Sant'Agata di Militello perseguitata dall'ex compagno, scatta il provvedimentoUn uomo è stato accusato di maltrattamenti alla ex compagna e per questo è stata disposta una misura cautelare del divieto di avvicinamento con... Aggredisce un giovane in pieno centro ad Ancona, 20enne raggiunto dal Daspo urbano per due anniUn ventenne è stato destinatario di un Daspo urbano dopo essersi reso protagonista di un’aggressione avvenuta lo scorso novembre nel centro di Ancona. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giornata del Mare, la Guardia Costiera di Sant’Agata di Militello tra educazione, ambiente e speranza; Sant’Agata di Militello. Sequestrati 50 kg di pesce non tracciato e attrezzi illegali; Sant'Agata di Militello: ritirata la patente di guida per la revoca e veicolo sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca; Pesca illegale, sequestri e multe salate dopo i controlli della guardia costiera. Sant’Agata di Militello, Daspo urbano per un giovane: divieto di accesso ai localiProvvedimento del questore dopo due episodi nel 2026 tra minacce e incendio ... msn.com Giornata del Mare a Capo d’Orlando con la Guardia Costiera di Sant’Agata di MilitelloIn occasione della Giornata del Mare e della cultura marinara, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello e l’Ufficio Locale ... 98zero.com Festa di Sant’Agata verso l’Unesco: nasce il comitato scientifico a Catania per sostenere la candidatura a patrimonio immateriale. facebook