Orrore in una scuola di danza | uomo trovato ad abusare di tre allieve minorenni
Un uomo di 66 anni è stato arrestato in una scuola di danza a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, con l’accusa di aver abusato sessualmente di tre allieve minorenni. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri dopo aver ricevuto una denuncia. La polizia ha avviato le indagini e proceduto con le verifiche sulle accuse. La scuola di danza è stata chiusa temporaneamente in attesa di ulteriori accertamenti.
Un uomo di 66 anni è stato arrestato per abusi sessuali su ragazzine minorenni in una scuola di danza di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Gli agenti del Commissariato locale lo hanno arrestato in flagranza del reato di violenza sessuale aggravata poiché commessa ai danni di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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