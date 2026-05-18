Orrore in una scuola di danza | uomo trovato ad abusare di tre allieve minorenni

Un uomo di 66 anni è stato arrestato in una scuola di danza a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, con l’accusa di aver abusato sessualmente di tre allieve minorenni. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri dopo aver ricevuto una denuncia. La polizia ha avviato le indagini e proceduto con le verifiche sulle accuse. La scuola di danza è stata chiusa temporaneamente in attesa di ulteriori accertamenti.

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