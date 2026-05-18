Orrore in una scuola di danza | uomo trovato ad abusare di tre allieve minorenni

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 66 anni è stato arrestato in una scuola di danza a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, con l’accusa di aver abusato sessualmente di tre allieve minorenni. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri dopo aver ricevuto una denuncia. La polizia ha avviato le indagini e proceduto con le verifiche sulle accuse. La scuola di danza è stata chiusa temporaneamente in attesa di ulteriori accertamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un uomo di 66 anni è stato arrestato per abusi sessuali su ragazzine minorenni in una scuola di danza di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Gli agenti del Commissariato locale lo hanno arrestato in flagranza del reato di violenza sessuale aggravata poiché commessa ai danni di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GOSSIP: ARRIVA UN MARANZA A SCUOLA E ILARY DIVENTA COME LUI! ZIA NICOLE E SARA PROVANO A FERMARLA!

Video GOSSIP: ARRIVA UN MARANZA A SCUOLA E ILARY DIVENTA COME LUI! ZIA NICOLE E SARA PROVANO A FERMARLA!

Sullo stesso argomento

San Giorgio a Cremano, sorpreso ad abusare delle allieve in flagrante: arrestato maestro di musicaUn insegnante di musica è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di alcune allieve minorenni all’interno di una scuola...

Napoli, violenze sessuali su minorenni di una scuola di danza: arrestato un 66enneUn uomo di 66 anni è stato arrestato per abusi sessuali su ragazzine minorenni in una scuola di danza di San Giorgio a Cremano, in provincia di...

Lite tra ragazzine di 12 anni: Vieni in bagno, poi la colpisce a forbiciate al collo. L'orrore in una scuola mediaOrrore in una scuola media a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove una ragazzina di 12 anni ha colpito una compagna a forbiciate durante una lite. I fatti risalgono a questa mattina, ... corriereadriatico.it

orrore in una scuolaOrrore nella scuola calcio a Napoli, mister abusa di un allievo under 14La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal ... internapoli.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web