Successo per il Centro Studi Arte in Danza di Miriam Pirrello | vittoria per le sue allieve e accesso alla finalissima di Roma

Il Centro Studi Arte in Danza di Miriam Pirrello ha ottenuto una vittoria importante al concorso Sicilia Dance Edition, disputatosi domenica 19 aprile al Teatro Orione. Le allieve della scuola hanno conquistato l'accesso alla finalissima di Roma, portando a casa un risultato significativo. La competizione ha visto la partecipazione di diverse scuole di danza della regione, con esibizioni che hanno suscitato entusiasmo tra il pubblico presente.

Grandi emozioni per il Centro Studi Arte in Danza di Miriam Pirrello al concorso Sicilia Dance Edition che si è svolto domenica scorsa (19 aprile) al nuovo Teatro Orione. Le allieve della scuola, grazie ad amore, dedizione, passione, sacrificio e umiltà, hanno illuminato la scena con la loro.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Centro Arte Danza Olgiate Olona: vent’anni di arte e movimento per una comunità che danza il futuroDomenica 8 febbraio, alle ore 20:15, Olgiate Olona si trasforma in una grande sala da ballo vivente. Leggi anche: "Aperitivi in danza" al Centro Internazionale d’Arte Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un successo le Giornate Internazionali delle Case Museo dei Personaggi Illustri; Centro studi Paolo e Rita Borsellino. Dichiarazione consigliera Di Gangi; Cantare per Gaza: Disordini; Torino. Il Centro Studi Piemontesi inaugura nuovi spazi. Successo per il Centro Studi Arte in Danza di Miriam Pirrello: vittoria per le sue allieve e accesso alla finalissima di RomaNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Grandi emozioni per il Centro ... palermotoday.it Al Centro Studi Laboratorio d’Arte sarà raccontato l’universo artistico di Lelio LuttazziCATANIA - Un viaggio nell’eleganza, nel talento e nella straordinaria versatilità di Lelio Luttazzi prenderà forma sabato 18 aprile alle ore 17.45 al ... newsicilia.it Il 19 aprile celebriamo 30 anni di musica del Centro Studi Musica & Arte, salendo sul palco del Teatro Reims. Un viaggio iniziato nel 1996, fatto di corsi per tutte le età, concerti, laboratori, attività nelle scuole e tanta passione condivisa. Programma della serata facebook