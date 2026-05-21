Danni maltempo in Abruzzo disponibili 15 milioni per i primi interventi urgenti

Dopo le recenti perturbazioni che hanno interessato l’Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo, sono stati stanziati 15 milioni di euro destinati ai primi interventi di emergenza. Questa somma è stata messa a disposizione per intervenire rapidamente e limitare i danni causati dal maltempo nella regione. Le risorse saranno impiegate per le operazioni di soccorso e per le prime misure di riparazione, in attesa di ulteriori finanziamenti. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti.

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