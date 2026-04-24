Ponti colpiti dal maltempo di aprile | gli interventi della Provincia di Chieti

A causa delle forti precipitazioni di aprile, due ponti situati nella provincia di Chieti sono stati sottoposti a interventi di riparazione da parte del personale locale. Gli interventi sono stati effettuati nelle ultime settimane per ripristinare le strutture danneggiate dagli eventi meteorologici. Le operazioni hanno riguardato lavori di verifica e sistemazione delle infrastrutture danneggiate.

Due importanti operati dal personale della Provincia di Chieti in questi giorni su altrettanti ponti daneggiati a seguito del maltempo dell’inizio di aprile.Sulla sp 155 Colledimezzo – Borrello l'ente fa sapere che è stata aggiudicata alla Franchella Angelo eredi spa di Francavilla al mare la.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Emergenza maltempo a Chieti e provincia, centinaia di interventi per i vigili del fuocoSono numerose le richieste di intervento a Chieti e provincia a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse. Provincia, 35 milioni per la messa in sicurezza dei ponti: gli interventi conclusi, in corso e da fare nel CesenateProsegue l’impegno della Provincia di Forlì-Cesena per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti presenti sull’intero territorio provinciale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Abruzzo: annunciata possibile riapertura Ponte Sente che collega Molise; Maltempo, chiuso il ponte sul Sinello: disagi per tremila tra operai e studenti; Ponte Sente torna nell’agenda politica: il 29 videocall con Ciciliano per la riapertura parziale; Ponte Sente, il 29 aprile videocall per valutare la riapertura parziale. Maltempo: seduta straordinaria di consiglio provinciale per fare il punto del comprensorioIl fabbisogno della Provincia di Chieti dovuto al dissesto idrogeologico verificatosi a seguito del maltempo di inizio aprile ammonta a oltre 115 milioni di euro. È quanto emerso durante il consiglio ... rete8.it Maltempo al Centro-Sud: crolla Ponte Trigno, si cerca un’auto caduta nel fiume. Nuova allerta meteo venerdìEra stato ristrutturato di recente il ponte sul Trigno, lungo la Statale 16 Adriatica, a Montenero di Bisaccia, crollato questa mattina nel corso dell'ondata di maltempo che ha interessato il Basso ... fanpage.it Caro vita fuori controllo: fare la spesa è diventata un lusso nella provincia di Chieti https://abruzzosera.it/attualita/caro-vita-fuori-controllo-fare-la-spesa-e-diventata-un-lusso-nella-provincia-di-chieti/#google_vignette - facebook.com facebook