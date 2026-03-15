Cure termali yoga e nutrizione | Miglioramenti nelle donne reduci da terapie oncologiche

Dopo aver affrontato un percorso oncologico, molte donne seguono programmi che combinano cure termali, sessioni di yoga e piani di nutrizione. Questi interventi vengono adottati per favorire il recupero e migliorare il benessere generale. Le strutture specializzate offrono queste terapie come parte di percorsi riabilitativi, con l’obiettivo di sostenere il ritorno alla quotidianità.

di Anna Duchini Dopo la malattia, il ritorno alla vita quotidiana è spesso un percorso lento, ma grazie ad un nuovo approccio, fatto di cura ma anche di relazione e condivisione, la guarigione diventa anche un’esperienza collettiva e la cura si trasforma in un percorso di riconquista del proprio equilibrio. Questo scenario è possibile grazie al progetto di riabilitazione realizzato alle Terme di Chianciano in collaborazione con l’associazione ’ Iosempredonna ’ e con il sostegno delle istituzioni. Il percorso, svolto tra ottobre 2025 e gennaio 2026, ha coinvolto 12 donne con un’età media di 68 anni, tutte reduci da intervento chirurgico e terapie oncologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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