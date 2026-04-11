Monza incassi boom dalle multe | 5,7 milioni al Comune

Nel 2025, il Comune di Monza ha raccolto circa 5,7 milioni di euro attraverso multe e sanzioni per infrazioni del Codice della Strada. Questa cifra rappresenta le entrate derivanti dai verbali notificati agli automobilisti che hanno commesso violazioni. I dati si riferiscono ai pagamenti effettuati nel corso dell’anno, evidenziando un incremento rispetto agli anni precedenti. La gestione delle sanzioni costituisce una voce significativa del bilancio comunale.

Infrazioni che "fruttano" parecchio. Monza nel 2025 ha incassato 5,7 milioni di euro in multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del Codice della Strada. Il dato emerge dall'analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope (il sito della Banca d'Italia che.🔗 Leggi su Monzatoday.it Autovelox, vinto il primo ricorso a Imola. Multe boom al Piratello: incassi, ricorsi e protesteImola, 13 marzo 2026 – Sono ormai diventati un caso gli autovelox al Piratello, ritarati lo scorso novembre con il limite di velocità sceso da 70 a... Dai rifiuti 16 milioni, 4 dalle multe. Così il Comune farà quadrare i contidi Tiziana Petrelli Nel 2026 il Comune di Fano prevede di incassare oltre 4,3 milioni di euro dalle multe e più di 5,1 milioni dalla vendita di beni,...