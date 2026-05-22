Da una cascina di Bra, in Piemonte, è partita una rivoluzione che ha portato il nome di Carlo Petrini in tutto il mondo. La sua lotta contro il modello industriale alimentare ha radici nelle campagne delle Langhe, dove ha sviluppato una filosofia basata sulla sostenibilità e la qualità. La sua esperienza ha trasformato un piccolo centro in un punto di riferimento globale per il cibo.

? Punti chiave Come ha fatto una piccola città piemontese a diventare capitale mondiale?. Perché la fatica delle Langhe ha ispirato la filosofia di Petrini?. Cosa ha permesso di trasformare la povertà rurale in un modello globale?. Come può il cibo proteggere le tradizioni dal rischio dell'omologazione?.? In Breve Paolo Tibaldi ha co-scritto Vite di Langa e Roero nel 2025.. L'Università di Scienze Gastronomiche ha sede nell'antica Agenzia di Pollenzo.. Le Langhe affrontavano povertà ed emigrazione fino alla metà del Novecento.. Il movimento Slow Food nasce tra gli anni Settanta e Ottanta a Bra.. A Bra, tra le colline che guardano il Roero, la storia di Carlo Petrini ha trasformato il concetto di cibo in un movimento civile globale partendo dalle radici del Basso Piemonte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle cascine di Bra al mondo: la rivoluzione di Carlo Petrini

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