Addio a Carlo Petrini l’uomo che ha insegnato al mondo il gusto della sostenibilità Frassinetti | Un’eredità preziosa per i giovani

Nella serata di giovedì 21 maggio, nella sua città natale, si è spento Carlo Petrini all’età di 76 anni. Conosciuto per aver promosso il concetto di sostenibilità nel settore alimentare, Petrini ha lasciato un’impronta significativa nel suo campo. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, che hanno riferito della sua scomparsa in modo discreto. La sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio tra coloro che hanno seguito il suo percorso professionale.

Si è spento nella tarda serata di giovedì 21 maggio, nella sua amata Bra, Carlo Petrini. Aveva 76 anni. Gastronomo, giornalista, scrittore, ma soprattutto visionario: con la sua intelligenza affettiva e la sua “austera anarchia” ha cambiato il modo di pensare al cibo, trasformandolo da semplice nutrimento a strumento di giustizia sociale, cultura e tutela della biodiversità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Addio a Carlo Petrini, fondatore visionario di Slow Food

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Addio a Carlo Petrini, il visionario che ha cambiato il modo di parlare di cibo e sostenibilitàÈ morto nella sera di giovedì 21 maggio nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni.

Addio a Carlo Petrini. Sugli obiettivi, grazie. Sugli strumenti, discuteremo ancora. Di Antonio Pascale x.com

Carlo Petrini è morto a 76 anni, Slow food e le lotte per qualità e giusto prezzo. La sua regola era: Sediamoci a tavola reddit

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