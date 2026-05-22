Addio a Carlo Petrini l’uomo che ha insegnato al mondo il gusto della sostenibilità Frassinetti | Un’eredità preziosa per i giovani

Da orizzontescuola.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di giovedì 21 maggio, nella sua città natale, si è spento Carlo Petrini all’età di 76 anni. Conosciuto per aver promosso il concetto di sostenibilità nel settore alimentare, Petrini ha lasciato un’impronta significativa nel suo campo. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, che hanno riferito della sua scomparsa in modo discreto. La sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio tra coloro che hanno seguito il suo percorso professionale.

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Si è spento nella tarda serata di giovedì 21 maggio, nella sua amata Bra, Carlo Petrini. Aveva 76 anni. Gastronomo, giornalista, scrittore, ma soprattutto visionario: con la sua intelligenza affettiva e la sua “austera anarchia” ha cambiato il modo di pensare al cibo, trasformandolo da semplice nutrimento a strumento di giustizia sociale, cultura e tutela della biodiversità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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